英控俄协助骇客攻击疫苗实验室 俄大使驳斥

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（法新社伦敦19日电） 英国及其盟国近日指控，俄罗斯协助骇客攻击正在研发2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的实验室，俄国驻英国大使科林在预定今天播出的电视专访当中予以驳斥。

英国、美国和加拿大政府16日表示，这些实验室遭到的网路攻击，是名为APT29的骇客组织所为，且「几乎肯定」与俄罗斯情报单位有关。

但科林（Andrei Kelin）接受英国广播公司（BBC）节目访问时表示，这项指控「不合常理」。他说：「我一点都不相信这件事。这完全没道理。」

科林还说，他是透过英国媒体报导才知道APT29。「在当今世界，想把任何电脑骇客和任何国家扯上关系，是不可能的。」

去年11月奉派出使英国的科林，也否认伦敦提出的另一项指控、称「俄罗斯人士」试图破坏英国去年举行的国会大选。

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）16日表示，不法人士曾于大选期间，在网路散布外泄的英美贸易文件，意图制造更大对立。

然而，科林在专访中说：「我看不出用这项议题来干扰（选举）有何意义。我们完全没干预。我们看不到干预有任何意义。...我们将尝试缓和关系，并建立比目前更友好的关系。」

自从伦敦指控莫斯科在2018年试图用强烈的军用神经毒剂毒害前双面间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal），英国和俄罗斯的关系便持续不睦。

莫斯科也曾否认涉入斯克里帕尔一案。科林今天还表示，俄罗斯已准备好放下双方种种争议前进。他说：「我们已准备好翻过新页，我们准备要和英国做生意。」（译者：纪锦玲/核稿：张正芊）

© 2020 AFP