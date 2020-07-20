二刀流大谷翔平解封 新季重返投手丘固定周日先发

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（法新社洛杉矶19日电） 日籍「二刀流」棒球好手大谷翔平，术后「解封」，将于26日天使对上运动家的比赛正式重返MLB投手丘，新球季将固定在周日登板先发。

26岁的投、打「二刀流」好手大谷翔平，在美国职棒大联盟MLB洛杉矶天使兼具投手与指定打击两种身分，右投左打的他，2019年接受俗称「汤米约翰」（Tommy John）手术的手肘尺骨附属韧带重建手术后，就仅以打者身分为球队出赛。

根据联盟网站发出的贴文，大谷翔平透过翻译表示，他很期待能回到投手丘，距离上次在大联盟投球已经快两年了。

MLB新球季的赛程因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）而延宕，且「缩水」成每队只打60场例行赛的规模，天使首战将是24日客场挑战奥克兰运动家一役，届时大谷翔平将会上场打击，而他将在系列赛第3战登板投球。

大谷翔平说：「我想准备好以一名打者的身分，进到球队开幕战的先发名单中，然后希望我们能赢得（系列赛）前两战，带着势如破竹的气势进到第3战，因为我应该会在那场比赛先发。」

大谷翔平是2018年美国联盟的年度最佳新人奖得主，当年他在打击上，缴出打击率2成85、22支全垒打、61分打点的成绩，另有10次盗垒成功；在投球表现上，他先发10场，有4胜2败、防御率3.31的成绩，并赏给对手63次三振。

在大谷翔平之前，MLB上一个能在大联盟单季投10场比赛，并挥出20支全垒打的球员，是一个世纪前的传奇球星贝比鲁斯（Babe Ruth）。

大谷翔平最近一次投球，是在今天球队内部的分组对抗赛，他在5局投球中，出现6次三振、4次保送，丢掉1分。

天使计画如2018年般使用大谷翔平，也就是让他在周日登板投球，然后在投球日前的周六、后的周一各休兵1天。依照这样的计画，大谷翔平本季将以先发投手身分出赛10次，另以指定打击身分出赛33场。

© 2020 AFP