川普选情落后 抨击拜登无法胜任总统

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（法新社华盛顿19日电） 美国总统大选将于今年11月登场，民调处于劣势的现任总统川普接受媒体访问，抨击民主党籍总统参选人拜登「无法胜任」总统职务，他还说如果拜登当选总统就会毁了美国。

川普（Donald Trump）接受福斯电视网（Fox）节目「福斯周日新闻」（Fox News Sunday）访问谈到拜登（Joe Biden），他说如果拜登在11月3日当选总统，拜登会「摧毁这个国家」。

川普在提前录制的访问还对前副总统拜登做出几项毫无根据指控，宣称拜登将「对大家课徵3倍税金」、「删除警局经费」。

他还说「宗教将会消失」，川普指的是民主党各州官员为了遏止2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延而禁止大型教会礼拜。

在全美许多州疫情复燃的情况下，最新民调结果显示拜登的支持度攀升，且民众对于川普因应疫情大流行的疑虑有所加深。

一份由「华盛顿邮报」（The Washington Post）/ 美国广播公司新闻网（ABC News）进行的最新民调显示，在全国登记选民中，拜登以55%的支持率领先川普的40%，拜登领先幅度多达15个百分点。（译者：陈彦钧）

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