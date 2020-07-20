德4邦邦长促美议员 阻止川普删减驻德美军

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（法新社法兰克福19日电） 今天的报导指出，德国4个邦的邦长致函美国国会成员，敦促议员们阻止美国总统川普删减驻德美军。

川普上月表示，因不满德国未遵守北大西洋公约组织（NATO）的国防开支目标，贸易方面对美国的待遇又「差」，决定删减驻德美军9500至2万5000人。

这项决定让柏林与北约内部震惊，担心在面对再起的俄罗斯之际，北约的威吓能力会因美国此举受到影响。

巴登符腾堡邦（Baden-Wuerttemberg）、巴伐利亚邦（Bavaria）、黑森邦（Hesse）、莱因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）邦长在写给美国13位联邦参议员与众议员的信中，央请他们「不要切断友谊联系」，而是透过维持驻军来「增进友谊」。

这13位议员包括参议员罗姆尼（Mitt Romney）与殷荷菲（Jim Inhofe）。

德国「斯图加特日报」（Stuttgarter Zeitung）与「斯图加特消息报」（Stuttgarter Nachrichten）看到的信件写道，驻德美军以基地、战斗部队、军医院等重要基础建设，组成「美国在欧洲驻军以及北约行动能力的骨干」。

上述巴登符腾堡邦等4邦邦内都有美军基地。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP