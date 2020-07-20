新冠肺炎全球确诊破1450万人 逾60万例不治

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（法新社巴黎20日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间20日11时（台湾20日晚间7时），全球至少60万6605人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例逾1452万8490例。

疫情去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，其中至少793万5600人被认为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或严重病例。

美国是疫情最严重国家，累计14万534人染疫病故、377万3260例确诊，至少113万1121人被宣告已康复。

其他疫情重灾区还包括巴西（7万9488人丧生、209万8389人染疫）、英国（4万5300人丧生、29万4792人染疫）、墨西哥（3万9184人丧生、34万4224人染疫）及义大利（3万5045人丧生、24万4434人染疫）。

中国（不含香港、澳门）境内迄今通报8万3682例确诊、4634人不治，目前有7万8799人已康复。

从区域来看，欧洲累计20万5420死、295万1326例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计16万2462死、383万779例确诊；美国和加拿大累计14万9416死、388万3598例确诊。

亚洲累计5万972死、211万4908例确诊；中东地区累计2万3017死、101万923例确诊；非洲累计1万5166死、72万3293例确诊；大洋洲累计152死、1万3672例确诊。（译者：陈政一）

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