民调落后拜登15个百分点 川普：假的！我没输

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普抨击民主党籍对手拜登「无法胜任」总统职务，还说拜登若在11月3日当选总统将会毁了美国，他也对民调惨输拜登嗤之以鼻，痛斥这些都是「假民调」。

川普日前接受「福斯周日新闻」（Fox News Sunday）访问时，节目主持人华勒斯（Chris Wallace）告诉川普，福斯的最新民调显示，拜登不仅在处理疫情和应对种族问题的能力方面领先川普，甚至在应付经济问题方面也取得了领先优势，而川普长期以来正是打着复苏经济的大旗。

华盛顿邮报和美国广播公司新闻网的最新民调也显示，民主党总统参选人拜登（Joe Biden）以55%的支持率领先川普的40%，领先幅度扩大到15个百分点。

川普对这些民调结果嗤之以鼻，痛斥这些都是「假的」，他说，白宫所做的调查显示，他在全国和关键摇摆州的支持度都胜过拜登。

川普在今天播出的访问中说：「首先要说的是，我没输，因为那些都是假民调。」「2016年的民调就是假的，如今更假。这些民调比2016年还糟。」

拜登阵营回应说：「美国人民将在这次选举做出决定。美国政府绝对有能力将侵入者送出白宫。」（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP