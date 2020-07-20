肯伊威斯特首场总统竞选造势大会 落下男儿泪

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（法新社华盛顿19日电） 美国饶舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）今天召开首场竞选造势大会，场面混乱，他在一个多小时的演说中提及反堕胎、与出席者争论政策，还一度声泪俱下。

肯伊威斯特穿着写有「保全」字样的防弹背心，发表漫无边际的演说，声称他曾希望妻子金卡戴珊（Kim Kardashian）堕胎，还说知名的美国废奴主义者塔布曼（Harriet Tubman）「从来没有真正解放过奴隶」。

肯伊威斯特在南卡罗来纳州查尔斯顿（Charleston）举行造势大会时，告诉现场民众他曾想让妻子堕胎，当时金卡戴珊正怀着大女儿诺斯（North），接着他又自爆自己的父亲曾想把他打掉。

肯伊威斯特哽咽泪崩说：「我爸想把我打掉，我妈救了我一命。」之后又大喊说：「我差点杀了我女儿！我差点杀了我女儿！」

他演说时还提到：「塔布曼从来没有真正解放过奴隶，她只是让奴隶去帮其他白人工作。」

肯伊威斯特的部分演说片段在社群网站上疯传，引起网友困惑不解、愤怒炮轰，更有人担心肯伊威斯特的心理健康。

美国媒体报导，这场造势大会只限报名者参加，所有参加者都被要求签署2019冠状病毒疾病（COVID-19）免责书，以及配戴口罩和保持社交安全距离。

上周有媒体报导肯伊威斯特因为好错过几个州的最后报名期限，不得不退出选举，但后来赶在奥克拉荷马州总统大选参选人登记的最后期限，成功报名为独立候选人。（译者：陈昱婷/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP