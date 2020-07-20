金正恩又怒了 不满医院施工草率怒换负责官员

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（法新社首尔20日电） 官方媒体今天报导，北韩领导人金正恩视察平壤一间重点医院兴建工地时大动肝火，怒斥工程「草率」，下令撤换负责官员。

北韩长期藉由庞大的基础建设计画来为政府信誉增色，例如平壤住宅开发、元山－葛麻旅游发展等等，但批评者说，这些工程往往都是速度摆第一，品质不那么重要。

而北韩的最新计画是平壤综合医院兴建工程，建于万寿台对面的大同江畔黄金地段。北韩国父金日成以及他的继任者、金正恩之父金正日的巨大雕像，就在万寿台上。

这座医院定10月10日执政劳动党创党75周年时完工，金正恩3月出席动土仪式时还表示，这是北韩公卫计画的「重要任务」。

但根据官方中央通信社（KCNA）报导，金正恩视察工地听取进度简报后「点出重大问题」；报导并引述金正恩说，负责施工的委员会处理财务「草率，未妥善订定工程预算」。

报导指出，金正恩命令劳动党中央委员会展开调查，并「撤换所有负责官员」，但报导并未进一步说明，也未提及金正恩视察的确切日期。

外界猜测，由于北韩在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情期间加强边境管制，取得材料困难，平壤综合医院施工进度受到了影响。（译者：郑诗韵/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP