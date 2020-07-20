高球传奇尼克劳 自曝曾染疫现已康复

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（法新社洛杉矶19日电） 生涯共获18座大赛冠军的高尔夫传奇球星尼克劳斯（Jack Nicklaus），今天自曝自己和太太芭芭拉（Barbara）曾染疫，但现在已经恢复健康。

80岁的「金熊」尼克劳斯，生涯共获18座大赛冠军，至今仍是一项纪录，他在由他主办的美国职业高尔夫巡回赛（US PGA Tour）的纪念高球赛（Memorial Tournament）电视转播上，透露他们夫妻俩感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的经历。

尼克劳斯表示，他的太太没有感染病毒的病徵，但他从3月13日起有喉咙痛、咳嗽的症状，一个多月后，「我们才结束（隔离）」。

尼克劳斯说，「（染疫）持续的时间并不长，我们非常、非常幸运，非常好运」，并称他们夫妻都已经80岁了，是属于可能引发重症的「高危险年龄群」。

「我们对失去生命与家属的人深表同情，我们只是其中一些幸运的人。」

美巡赛因为疫情停赛了3个月，纪念高球赛是赛事重启后的第6个比赛，在美国许多地区的确诊病例数激增的情况下，比赛期间不开放球迷进场观赛。

根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，美国确诊病例累计376万3395起，已有14万477人染疫死亡，两项数字都高居全球第一。

© 2020 AFP