全球暖化冰层减少 北极熊2011年恐面临灭绝

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎20日电） 根据「自然气候变迁」（Nature Climate Change）期刊今天刊登的研究，气候变迁正造成北极熊觅食困难、饥饿致死，预料80年内可能几乎消失。

科学家在期刊文章指出，部分地区的北极熊早就陷入恶性循环，海冰面积缩小，使得北极熊猎捕海豹时间缩短。

科学家还说，北极熊体重下降，削弱它们在没有食物的情况下，度过北极寒冬的机会。

国际北极熊中心（Polar Bears International）首席科学家安斯特拉普（Steven Amstrup）说：「在冰层结冰且能回去觅食前，北极熊面临更长的断食期。」

研究得出的结论是，在当前趋势下，分析北极熊的13个子群体，其中有12个将在80年之内，因北极地区飞速变化而数量剧减。北极地区暖化速度是整个地球的两倍。

安斯特拉普说，在2100年之前，气候变迁将严重影响北极熊延续后代，甚至可能除了加拿大伊丽莎白女王群岛（Queen Elizabeth Islands）的子群体之外都很难产下幼熊。

这套设想是预期地球表面均温会升到比工业化之前的基准高摄氏3.3度的情况。但即使人类能把全球升温控制在2.4度以内，恐怕也只能让北极熊多存续一段时间。

北极熊面临的威胁并非气温上升本身，而是这个位于食物链顶端的掠食者无法适应快速变化的环境。

安斯特拉普在电邮中表示：「如果很神奇地，就算气温上升，海冰面积还能维持不变，北极熊可能就安然无恙。但问题是它们的栖息地实际上正在融化。」（译者：陈昱婷/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP