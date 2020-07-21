巴基斯坦警告TikTok 要求扫荡淫秽粗俗内容

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（法新社伊斯兰马巴德21日电） 巴基斯坦对中国短影音平台TikTok发出最后警告，要求TikTok扫荡伊斯兰马巴德当局形容的「不道德、淫秽和粗俗」内容。

TikTok平台上15秒到60秒不等的短影音在全球掀起风潮，在巴基斯坦年轻人中大受欢迎，部分用户甚至拥有数百万粉丝。

但Tiktok在巴基斯坦这个极端保守的国家踢到铁板，被批评散播裸露和色情内容。

巴基斯坦电信总局（Pakistan Telecommunication Authority）表示，已禁止另一娱乐电玩实况直播平台Bigo，还说接获了一些关于TikTok对社会造成非常不良影响的投诉，尤其是对年轻人。

巴基斯坦在昨晚的声明中表示，在下达最后警告，要求TikTok设立筛检机制，挡下「淫秽、粗俗和不道德」内容前，已通知 TikTok，要求对内容进行审查。

巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan）的数位媒体顾问哈立德（Arslan Khalid）乐见这项决定。他表示，「TikTok对年轻女孩的剥削、物化和性化」已经造成家长的痛苦。

提供妇女数位安全训练的律师达德（Nighat Dad）则告诉法新社，淫秽内容的投诉含糊不清，往往针对女性。他赞扬TikTok容许人们以他们通常不能在公共场合表达的方式来表达。

TikTok隶属北京字节跳动科技有限公司（ByteDance Technology Co.），分为中国版本和国际版本，服务名称在中国叫抖音，国际版本则是TikTok，中国用户无法使用国际版TikTok。

尽管北京字节跳动科技一再否认与中国当局分享用户资料，它仍因搜集和利用资料的方式面临愈来愈多争议。

© 2020 AFP