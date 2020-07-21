新德里疫情趋缓 印度各省仍加强防疫

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（法新社新德里21日电） 印度首都新德里今天通报新增不到1000起2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例，这是过去7周以来首见。但印度已经有更多省份加强防疫封锁措施，以阻止疫情蔓延。

继美国和巴西后，印度上周成为第3个确诊病例总数突破百万的国家，但许多专家指出，因为筛检率很低，实际染疫数字可能会更高。

目前印度的染疫死亡总数超过2万8000人，西部的马哈拉什特拉省（Maharashtra）是死亡人数最多的地区，其次是德里（Delhi）和南部的坦米尔那都省（Tamil Nadu）。

印度总理莫迪（Narendra Modi）政府在3月下旬实施全球最严格的防疫封锁措施之一，但为了减轻对经济的破坏性冲击，近几个月来封锁措施已逐步放宽。

可是随着病例数激增，独立于联邦政府的地方各省份已经加强防疫封锁措施，包括班加罗尔（Bangalore）、比哈省（Bihar），以及克勒拉省（Kerala）和坦米尔那都省的部分地区。

例如印度东部拥有9000万人口的西孟加拉省（West Bengal）当局就在昨天宣布，从23日起要实施每周2天的严格封锁禁令。

© 2020 AFP