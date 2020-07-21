欧盟达成振兴方案 成员国获纾困须遵守法治原则

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（法新社布鲁塞尔21日电） 欧洲联盟（EU）领袖今天通过7500亿欧元（约新台币25兆元）纾困振兴方案，并敲定欧盟成员国想要获得纾困款项，必须遵守欧盟「法治」原则。

欧盟经过数日峰会，今天终于达成协议，通过规模7500亿欧元的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情后振兴方案，以及未来7年的1兆欧元预算案，协议内容还包括欧盟有权让违反所谓「法治」原则的国家无法获得纾困款。

主持峰会的欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）表示：「这是首次把尊重法治作为预算支出的明确标准。」

协议最终案文是部分欧洲北方国家与匈牙利及波兰之间达成妥协的成果，前者要求不得拨款给违反法治的国家，波兰和匈牙利则涉嫌破坏欧洲法规准则和民主价值而遭受调查。

波兰与匈牙利先前扬言，若纾困拨款与遵守法治之间有任何挂钩，将否决整个欧盟预算案。不过磋商延续至第4晚，各方最终还是敲定这项协议。

根据欧盟成员国达成的协议，负责法治相关投诉问题的欧盟执委会（European Commission），将提交惩处措施给代表各成员国的欧洲理事会（European Council）。

若要删减纾困拨款，必须经过欧盟成员国的条件多数决批准。

© 2020 AFP