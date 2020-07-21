环保少女获颁人道奖 捐出百万欧元奖金做公益

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（法新社斯德哥尔摩20日电） 瑞典环保少女童贝里（Greta Thunberg）今天获颁葡萄牙人权奖，随即承诺将百万欧元奖金捐赠给多个团体来保护环境、打击气候变迁。

法新社报导，17岁的童贝里在上传网路的影音中说：「这笔钱数目之大，超乎我所能想像，但奖金将全额捐出去，透过我的基金会运作，捐给各个不同的组织与工作计画，让他们得以协助在气候与生态危机下首当其冲的民众。」

童贝里获颁古本金人道奖（Gulbenkian Prize for Humanity），表彰她「带动年轻世代为气变迁而努力，并努力不懈地改变一个难以撼动的现状」。

这奖项100万欧元（约新台币3427万元）奖金，是童贝里目前为止所获各奖中，金额最高的。

童贝里将捐出第一笔10万欧元给SOS Amazonia，这是由「巴西周五为未来而战」（Fridays for future Brazil）所领导的运动，协助亚马逊地区对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情。

另一笔10万欧元将捐给「停止生态灭绝基金会」（Stop Ecocide Foundation），以支持他们所从事的工作，将生态灭绝列为国际犯罪。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP