韩国成功发射首枚军事通讯卫星

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（法新社首尔21日电） 致力强化防卫能力的韩国今天宣布，第一枚军事通讯卫星ANASIS-II， 已由美国太空探索科技公司（SpaceX）的火箭搭载成功发射。

南韩发展ANASIS-II卫星，目的是增强防卫能力，以对抗拥有核武北韩的威胁。

韩国国防采购计画管理局（DAPA）发声明表示，SpaceX的猎鹰9号（Falcon 9）火箭搭载卫星，从美国佛罗里达州卡纳维尔角空军基地（CCAFS）发射。

国防采购计画管理局说，这枚卫星成功发射，让韩国成为全球第10个拥有军用通讯卫星的国家，可提供长久且安全的军事通讯。

预期此卫星将在两周内抵达距地球3万6000公里轨道；完成测试后，韩国军方将于10月接手此一系统。

首尔与华府互为安全盟国，美军派驻南韩部队高达2万8500人。依据现行协议，一旦朝鲜半岛爆发战争，美军司令将有权指挥美韩联合部队。首尔当局致力推动终止这项安排，正力求强化本身的军事能力。

美韩同盟关系近年呈现紧张，主因双方对北韩政策歧异，加上军费分摊也有意见。

国防部官员告诉韩联社（Yonhap），此卫星「可望改善南韩军方的独立作战能力」。

© 2020 AFP