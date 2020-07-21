鲍尔媒体8杂志停刊 澳洲版哈泼时尚与Elle在列

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（法新社雪梨21日电） 受疫情冲击，鲍尔媒体澳洲（Bauer Media Australia）旗下的澳洲版哈泼时尚（Harper's Bazaar）、Elle、InStyle、Men's Health、Women's Healt等杂志将永久停刊。

德国鲍尔媒体集团旗下的澳洲和纽西兰事业上周被总公司设在雪梨的私募股权公司水星资本（Mercury Capital）买下。

然而，受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，商家关闭、旅行受限、广告营收剧烈下滑，鲍尔媒体在澳洲与纽西兰发行的多份杂志5月间已暂停发行。

水星资本收购后留任的鲍尔媒体澳纽集团执行长希尔（Brendan Hill）表示，先前认为集团旗下43个杂志品牌能在今年稍晚复刊，但现在都因经济严重走下坡而希望破灭。

希尔在声明中说：「没人想到这场疫情会对企业和产业带来这么快速、广泛且持续的冲击。」

「这些杂志的复刊与团队的复职，总是要仰赖广告市场的回弹以及国内与国际旅游的复苏。」

「尽管近几周广告主那里似乎传出一些大有可为的徵兆，那也敌不过这些杂志的中期展望。」

经济危机重创世界各地的新闻媒体，近几个月有数十家澳洲媒体关闭，数以百计记者丢掉饭碗。

澳洲虽抵挡疫情扩散，并在6月放宽封城措施，但墨尔本近几周又爆发严重疫情，使得澳洲经济复苏再度蒙上阴影。

© 2020 AFP