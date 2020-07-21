COVID-19疫苗开发前景看好 激励多数亚股收涨

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（法新社香港21日电） 亚洲股市今天多收红，主因两种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗临床实验结果显示前景看好，加上欧洲联盟各国领袖终于敲定振兴纾困案的新闻激励投资人。

法新社报导，这些研究无疑为投资人打了一剂强心针。过去几周以来，投资人因忧心世界各地新增染疫人数飙升而焦躁不安，使各国股市长达数月的涨势停顿。

新增确诊案例迫使当局重新下达封锁令，政府及中央银行为振兴经济投入的数兆美元金援是否能带动经济复苏也引发忧虑。

不过，刊登在医学期刊「刺胳针」（Lancet）的两篇研究点燃一丝希望，英国一项对逾1000名成人进行的临床试验发现，一种候选疫苗可诱发对抗冠状病毒的「强力抗体及T细胞免疫反应」。

同时，中国一项对逾500人进行的临床试验显示，大部分受试者都产生广泛的抗体免疫反应。

这些临床试验带来的正面消息，可能是迈向研发出疫苗的重大进展。而分析师认为一旦研发出疫苗，很有可能带动市场飞涨。

线上支付巨擘蚂蚁集团（Ant Group）规划将在香港及上海同步上市，带动港股今天终场上涨2.3%。蚂蚁集团是中国电商龙头阿里巴巴相关企业，这次上市可能成为近几年来最大的公开募股案（IPO）之一。

上海综合指数在昨天大涨逾3%后，今天小幅收涨。

澳洲政府宣布扩大国内史上最大振兴案，雪梨股市随之上涨逾2%；孟买、首尔、台北、雅加达及威灵顿股市都涨逾1%，东京股市则收涨0.7%。

新加坡及曼谷股市也收高，但马尼拉收跌。（译者：廖禹扬/核稿：林治平）

© 2020 AFP