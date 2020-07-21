MLB卫冕军国民开幕战 将邀佛奇开球

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿20日电） MLB卫冕军华盛顿国民，新球季开幕战将于主场迎战纽约洋基，届时将邀请美国传染病专家佛奇开球。

美国职棒大联盟MLB本季赛事原订3月底开打，但因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情暂缓，经劳资双方多次协商，终于迎来23日的开幕战，国民的「铁粉」佛奇（Anthony Fauci）也接受国民的邀请，为这个大受疫情影响的新球季开球。

国民的发言人说：「对这个国家来说，不论在疫情大流行期间，或是他整个杰出的生涯，佛奇一直是真正的英雄，因此在我们展开2020球季，并试图卫冕世界大赛冠军之际，我们很荣幸以此向他致敬。」

美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）院长佛奇已成为美国公共卫生权威，率领全美面对与2019冠状病毒疾病危机相关的挑战。

23日当天有两场比赛，除了国民、洋基的这场比赛，稍晚也有洛杉矶道奇主场迎战旧金山巨人的比赛。

本季开幕战，国民派出阵中王牌投手薛哲（Max Scherzer）先发，迎战洋基上个球季结束后，以创纪录9年3.24亿美元（约新台币100亿元）天价大约重金挖角而来的柯尔（Gerrit Cole），这个对战组合的两人，也是去年世界大赛首战先发投手。

MLB这个赛季受疫情影响延宕许久，赛季「缩水」成每队只打60场例行赛的规模，且为彻底防疫，将不开放球迷进场观赛。

© 2020 AFP