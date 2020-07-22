反种族隔离指标人物 曼德拉挚友慕兰杰尼辞世

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（法新社约翰尼斯堡22日电） 南非总统府今天宣布，南非反种族隔离政策的指标人物慕兰杰尼今天辞世，享寿95岁。在1963至1964年的里沃尼亚大审，慕兰杰尼曾与已故南非总统曼德拉并肩受审。

慕兰杰尼（Andrew Mlangeni）原本是经历里沃尼亚大审（Rivonia Trial）的最后一位在世者，1989年获释前，被关押在开普敦（Cape Town）令人闻之色变的罗宾岛（Robben Island）超过1/4个世纪。

南非总统府在推特贴文表示：「里沃尼亚大审最后一位在世者昨夜与世长辞，总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）闻讯后深感悲痛。」

推文中说，慕兰杰尼昨天因腹部不适，住进了首都普勒托利亚（Pretoria）的军医院。

慕兰杰尼生于约翰尼斯堡的黑人镇区索威托（Soweto），上世纪1950年代初，加入非洲民族议会（African National Congress, ANC）的青年组织。

1960年代初，他是首批被送至南非境外接受军事训练的自由斗士之一，两年后返回南非时被捕。

长达8个月的里沃尼亚大审，使得对抗种族隔离政策的艰苦获得举世瞩目。里沃尼亚是约翰尼斯堡郊区的地名，ANC一干领导人在此被捕。

曼德拉（Nelson Mandela）当时预期自己将被判死刑，他在被告席发表长达3小时的演说指出，自由就是「我愿意为之牺牲生命所追求的理想」。

出乎意料，曼德拉、慕兰杰尼与其他领袖凯斯拉达（Ahmed Kathrada）和高德柏格（Denis Goldberg）被判处徒刑，其中慕兰杰尼获释前坐了26年牢。

非洲民族议会声称，在为自由而奋斗时，慕兰杰尼是最杰出的斗士之一，也是个谦卑的献身者。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2020 AFP