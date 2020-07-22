川普扬言出兵平乱 纽约市长呛声法庭见

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（法新社纽约21日电） 美国总统川普昨天扬言出动联邦部队前往纽约、芝加哥等地平定示威活动，纽约市长今天表示，如果川普真这么做，将会走上法庭提告。

国土安全部（Department of Homeland Security）上周派出边境巡逻队（Border Patrol）与法警前往俄勒冈州波特兰市，平息反种族歧视示威活动。

川普昨天又说，那些部队在封锁「无政府主义者」方面「表现很棒」，扬言再把这些人员派到其他民主党主政城市。

川普称此举必要，甚至说芝加哥「比阿富汗更糟糕」；但批评者认为，这不过是选举年的政治花招。

纽约市长白思豪（Bill de Blasio）表示：「这位总统盛气凌人又虚张声势，说他会做好多事，结果大部分都没做到。」

「如果他试图这么做，只会制造更多问题，适得其反，不会让我们更安全，而我们会立刻在法庭采取行动来阻止。」

「从我的观点来看，这不过又是这位总统另一个违法且违宪的行动。」

川普决定出动联邦执法探员来插手地方示威，不仅引发民怨，也产生许多法律疑问。

这些执法人员部分未配戴识别证。

负责地方警队运作的地方领袖表示，出动联邦部队已使情势更紧张。

© 2020 AFP