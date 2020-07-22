搁置川普要买格陵兰争议 美国国务卿访丹麦

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（法新社哥本哈根22日电） 美国总统川普去年传出有意买下丹麦自治领地格陵兰（Greenland），引发两国外交龃龉。这起事件过了一年后，美国国务卿蓬佩奥今天出访丹麦，北极议题是双方的首要议程。

结束英国的行程，蓬佩奥（Mike Pompeo）在当地时间上午10时左右抵达丹麦，并会晤丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）。

蓬佩奥预计在中午跟丹麦外长库服特（Jeppe Kofod）进行会谈，格陵兰和丹麦自治领地法罗群岛（Faroe Islands）的外交事务代表也将列席。

以库服特的说法来看，丹麦把美国视为「最亲密的盟友」，且派遣军队参与北大西洋公约组织（NATO）在阿富汗、伊拉克与利比亚执行的任务。

不过两国关系在去年8月遭遇些乱流，当时川普提出美国买下格陵兰岛的主张。格陵兰岛大部分地区位在北极圈内，全岛面积广达200多万平方公里。

当时佛瑞德里克森批评这个提案「荒谬」，以致川普取消原定访问丹麦的行程。

虽然川普的主张受到部分人士嘲讽，但分析人士指出，此举也显示美国重新关注北极地区的战略利益。

川普有意买下格陵兰的事件后，两国之间曾致电数回，缓解了双方紧张关系。格陵兰当局官员也指出，他们打算把这事件抛诸脑后。

格陵兰外交事务代表林格（Steen Lynge）昨天向记者表示：「我们过去所说的与今天所做的是两回事，重要的是当今我们所做和所说的。」（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP