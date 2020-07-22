民主刚果内乱不止 民兵攻击12死

广告 继续浏览后续

（法新社刚果布尼亚21日电） 刚果民主共和国（Democratic Republic of Congo，DRC，下简称民主刚果）官员今天表示，动乱不止的伊图里省（Ituri）过去48小时因民兵攻击而致12人死亡。近年来，当地已有1000多人因此丧生。

一如最近的血腥事件，外界认为此次攻击是由名为「刚果发展合作组织」（Cooperative for the Development of Congo，CODECO）的民兵发动。这个组织的成员来自伦杜族（Lendu），多以农耕为生，一向与经商和放牧为生的贺玛族（Hema）相互冲突。

国际危机组织（The International Crisis Group，ICG）上周指出，2017年底至今已有50万人因暴乱而流离失所；国际观察人员也曾提到，这个地区有人犯下「违反人道罪行」。暴乱何以会在2017年复发，不得而知，国际危机组织辩称，当地伦杜族领袖并不支持民兵组织。

先前1999-2003年种族冲突时期的交战各方前首领，如今受民主刚果总统齐塞克迪（Felix Tshisekedi）所托，已在此一地区若干天，希望能促成和平谈判。（实习编译：苏琬淳/核稿：张佑之）

© 2020 AFP