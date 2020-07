民主刚果内乱不止 民兵攻击12死

广告 继续浏览后续

(法新社刚果布尼亚21日电) 刚果民主共和国(Democratic Republic of Congo,DRC,下简称民主刚果)官员今天表示,动乱不止的伊图里省(Ituri)过去48小时因民兵攻击而致12人死亡。近年来,当地已有1000多人因此丧生。

一如最近的血腥事件,外界认为此次攻击是由名为「刚果发展合作组织」(Cooperative for the Development of Congo,CODECO)的民兵发动。这个组织的成员来自伦杜族(Lendu),多以农耕为生,一向与经商和放牧为生的贺玛族(Hema)相互冲突。

国际危机组织(The International Crisis Group,ICG)上周指出,2017年底至今已有50万人因暴乱而流离失所;国际观察人员也曾提到,这个地区有人犯下「违反人道罪行」。暴乱何以会在2017年复发,不得而知,国际危机组织辩称,当地伦杜族领袖并不支持民兵组织。

先前1999-2003年种族冲突时期的交战各方前首领,如今受民主刚果总统齐塞克迪(Felix Tshisekedi)所托,已在此一地区若干天,希望能促成和平谈判。(实习编译:苏琬淳/核稿:张佑之)

