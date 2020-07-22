涉性丑闻英国名媛被捕 川普：希望她一切都好

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（法新社华盛顿21日电） 英国名媛吉丝莲．麦克斯威尔因涉嫌在富豪艾普斯坦生前协助安排未成年性交易而遭逮捕，美国总统川普今天承认过去见过她几次，但没有密切关注案情发展，希望她一切都好。

川普在白宫新型冠状病毒疫情简报会上被问到，是否认为吉丝莲．麦克斯威尔（Ghislaine Maxwell）会举发其他权势人士，作为向检察官要求减刑的谈判条件之一。

他说：「我不知道，我没有太关注这件事。」

「坦白说，我希望她一切都好。过去几年我见过她几次，尤其是住在棕榈滩（Palm Beach）期间，我猜他们也住在棕榈滩。」

「但无论如何，我希望她一切都好。我不知道跟安德鲁王子（Prince Andrew）有关的情况，我就是不知道。我不清楚。」

吉丝莲．麦克斯威尔是美国报业钜子罗伯特（Robert Maxwell）之女，上周在纽约出庭，对与艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪相关的6项控罪一概不认罪。

检方指控58岁的吉丝莲．麦克斯威尔于1994至1997年间，协助艾普斯坦招揽和诱骗未成年少女，其中最年轻只有14岁，并在2016年针对自身角色做出伪证。艾普斯坦去年等候法院审判时，于狱中自杀身亡。

吉丝莲．麦克斯威尔的案件预计2021年7月12日开始审理，若被定罪，将面临最高35年有期徒刑。

有些法律专家表示，如果吉丝莲．麦克斯威尔提供证据，证明艾普斯坦任何一个往来人士曾从事非法勾当，将有机会与检方取得认罪协商。（译者：陈昱婷/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP