澳洲学生控告政府未向投资人揭露气候变迁风险

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（法新社雪梨22日电） 澳洲1名学生带头控告政府，未能对持有主权债券的投资人揭露气候变迁风险。律师相信这是世界首宗这类案件。

位于雪梨的平等世代律师事务所（Equity Generation Lawyers）发表声明说，当事人今天在联邦法院提出这起诉讼，声称澳洲的经济和名声会受到政府对气候变迁的作为严重影响，投资人应该被告知这些风险。

持有政府债券的23岁学生欧唐纳尔（Kathleen O'Donnell）是这起集体诉讼的主要原告。

澳洲之前经历毁灭性的森林大火，火势吞噬大片土地，夺走逾30人命，并估计有数以亿计动物因此丧命。科学家认为，气候变迁造成澳洲野火季更久与更猛烈，甚至过去未曾遭受野火侵害的地区如今也未能幸免。

欧唐纳尔在维多利亚州（Victoria）的乡村地区成长，那个地区曾受到野火肆虐。

欧唐纳尔的律师说：「政府未能限制化石燃料生产，也未提出可信的计画来发展低碳经济，澳洲名声因此大受冲击。」

「由于缺乏可靠的政策，一旦出现突然与失序的过渡时期，据料终将使经济受损。」

根据澳洲储备银行（Reserve Bank of Australia），澳洲发行的主权债券略超过6000亿澳币（约4290亿美元）。欧唐纳尔寻求法庭发出禁制令，避免澳洲促销主权债券，却未告知投资人气候变迁风险。

她的律师表示，这起诉讼「创下全球首例，主张气候对主权债券市场造成重大风险」。

© 2020 AFP