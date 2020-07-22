研究：冠状病毒可空气传播 在微飞沫中具传染性

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿22日综合外电报导）科学家近几月来得知，当2019冠状病毒疾病患者说话或呼吸时，冠状病毒能悬浮在患者排出的微飞沫中。科学家如今发现初步证据，冠状病毒在微飞沫中具传染性。

法新社报导，美国内布拉斯加大学（University of Nebraska）一项新研究首度发现，从微飞沫（microdroplet）取出的新型冠状病毒，可以在实验室中复制。微飞沫定义是小于5微米的飞沫微粒。

这项研究本周已上传到医学论文预印本平台medRxiv网站，但研究仍被视为初步性结果，尚未刊登在经同侪审查的期刊上。

研究结果加强一项假说，亦即正常说话或呼吸、而不仅限于咳嗽和打喷嚏，也可传播2019冠状病毒疾病（COVID-19），且病毒感染剂量可传播的距离，远大于社交距离准则所要求的2公尺。

研究人员在5名确诊患者的病房内搜集空气样本，位置在病床脚上方约30公分的高度。

当患者说话或咳嗽时所产生的微飞沫，能在空气中悬浮好几个小时。

研究人员将搜集到的样本放置培养皿，发现测试的18个样本中有3个能够复制。

内布拉斯加大学医学中心副教授桑塔匹亚（Joshua Santarpia）表示，这证明微飞沫也能感染民众，「它能在细胞培养皿中复制，因此具有传染性」。

世界各地的卫生当局曾在疫情某个阶段认为，冠状病毒不太可能透过微飞沫传播。

之后科学家改变看法并承认有这个可能性，世界卫生组织（WHO）也直至7月7日才改变立场承认这项可能性。

桑塔匹亚说：「我觉得这项讨论变得更具政治性，而不是科学性。我认为大多数从事传染病研究的科学家都会同意，可能有空气传播的因素，不过我们或许会争论这项因素究竟有多大。」

研究病毒空气传播、但未参与这项研究的维吉尼亚理工暨州立大学（Virginia Tech）教授马尔（Linsey Marr）告诉法新社：「根据我们目前对其他疾病和新型冠状病毒的了解，我认为我们可以假设，如果病毒『在飞沫微粒中具有传染性』，那我们就可能因为吸入而受感染。」（译者：陈怡君/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP