研究：印度新德里恐约1/4人口染疫

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（法新社新德里22日电） 2019冠状病毒疾病重创全球，印度实际染疫人数恐远超过官方统计数字，一项研究发现，印度首都新德里约1/4人口已感染新型冠状病毒，意味着德里地区可能有470万人已被感染。

印度的2019冠状病毒疾病（COVID-19）累计确诊人数上周突破百万，位居全球感染人数第3多的国家，仅次于美国及巴西。不过，许多专家一直认为，由于印度筛检率低，因此实际染疫人数应更高。

印度国家疾病控制中心（National Centre for Disease Control）随机对德里地区2万1387人进行抽血检测，结果发现23.48%的受检者有IgG抗体，意味着过去曾感染病毒。这项调查于6月27日至7月10期间执行。

有鉴于德里人口数超过2000万人，这项由印度联邦卫生部公布的研究结果也就表示，德里恐有高达470万人已感染病毒，这几乎是官方统计确诊人数12万5000人的40倍。

卫生部指出，这项研究表示有大量的感染者是无症状患者。

印度国家疾病控制中心负责人辛赫（Sujeet Kumar Singh）表示，超过75%的民众仍处于易受影响的状态，包括感染风险较高的族群。

卫生部今天通报，目前印度境内总确诊人数为119万人，其中将近2万9000人死亡。德里、马哈拉什特拉省（Maharashtra）及坦米尔那都省（Tamil Nadu）是疫情最严重的地区。

© 2020 AFP