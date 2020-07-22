科学家研发血液筛检法可早期发现癌症

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（法新社巴黎21日电） 根据今天刊登在「自然通讯」（Nature Communications）期刊的一份新研究，一种血液检验方法能比传统诊断方式早好几年侦测出5种癌症，而且准确率很高。

这项筛检方法是一家横跨中美两地的新创公司所研发。根据研究，在采集血液样本时没有出现症状但在之后的1到4年被诊断出胃、食道、结肠、肺或肝癌等癌症的患者中，这种血液检验方法在其中超过90%患者的血液样本中侦测到癌症。

研究报告的共同作者、美国加州大学圣地牙哥分校（UCSD）生物工程系主任张?（Kun Zhang）说：「重点在于筛检高风险群民众，依据的是家族病史、年纪或其他已知的风险因子。」张?同时也是研发这项血液筛检方法的�A远基因公司（Singlera Genomics）股东。

对于癌症而言，早期发现非常重要，因为如果能够早期治疗，无论是透过手术、药物或放射治疗除掉肿瘤，存活率就能大幅提升。然而迄今几乎没有有效的早期筛检工具。

中国有项为期10年（2007年至2017年）、涵盖12万人的健康调查，其中包括定期验血。在191名陆续诊断出癌症的患者中，科学家用这项新筛检法分析最久4年前采集的血液样本，结果成功在96%样本侦测到癌症。

另外，在113位当血液样本采集时已诊断出癌症的患者中，研究人员也在其中88%的样本侦测到癌症。

这项技术已研发超过10年。研究报告作者说，仍需更大规模、更长期的研究来证实这项筛检方法早期侦测癌症的能力。

癌症是世界各地主要死因，每年夺走近1000万人命。根据世界卫生组织（WHO），2018年各种癌症造成的死亡人数分别为肺癌：176万人；结肠癌：86.2万人，胃癌：78.3万人，肝癌：78.2万人，食道癌：50.8万人。

© 2020 AFP