美国会山庄外摆164双白鞋 向抗疫殉职护理师致敬

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（法新社华盛顿21日电） 全美护理师联合工会今天在美国国会山庄外摆了164双白鞋，象徵2019冠状病毒疾病疫情爆发以来，164位染疫殉职的护理师，同时要求参议院尽速通过高额纾困方案。

发起抗议的全美护理师联合工会（National Nurses United，NNU）有超过15万名成员，2个月前已在美国白宫外摆过88双白鞋，纪念抗疫而死的同事，但护理师死亡人数持续增加，工会成员席姆斯（Stephanie Simms）说：「今天现场有164双鞋，清楚证明了现任政府及国会对不起持续死去的护理师们。」

民主党占多数的众议院5月中通过「英雄法案」（Heroes Act），总纾困额达3兆美元，但是共和党主导的参议院阻挡此项法案通过，并允诺会有新的提案。

「英雄法案」若通过，将协助拯救美国经济，造福疫情大流行期间经济能力受创的家庭，并资助医疗防护装备制造，送往急需保护的抗疫前线工作者。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情去年底爆发，迄今美国境内已累计逾14万1000起不治病例，确诊人数约386万。（实习编译：苏琬淳/核稿：张佑之）

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