美防长批中国在南海作为 提及解放军演习扰台

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（法新社华盛顿21日电） 美中两强权间地缘政治紧张升温，南海可能成为引爆点的疑虑加深，美国国防部长艾斯培今天表示，计划访问中国，针对危机发生时如何改善两造双向沟通一事进行协商。

法新社报导，艾斯培（Mark Esper）今天在国际战略研究所（International Institute of Strategic Studies）演讲时，也提到中国人民解放军最近演习干扰台湾。

艾斯培表示，他希望年底前赴中国访问，以「建立必要的危机沟通系统，并强化我们在全体所属的国际体系中开放竞争的意愿。」

他说，「我们不寻求冲突」，但中国「无权将国际海域变成自己的海事帝国」。

艾斯培指出，中国在南海从事军事建设，撞沉越南渔船，骚扰马来西亚的油气探勘活动，并护卫自家渔船捕鱼，遭控是闯入印尼专属经济海域进行非法捕鱼。

法新社报导，艾斯培同时指出，中国进行军演模拟攻占台湾控制的岛屿，频频侵扰钓鱼台列屿，还实施港区国安法，并纵容与北韩贸易，违反联合国禁运规定。

艾斯培说：「别搞错，中国共产党这类行为行之有年，只不过如今它真正意图昭然若揭，一清二楚。」

他表示：「尽管我们希望中国共产党的作法有所改变，但我们也必须另外有所准备。」

艾斯培说：「我们致力于与中国建立起具有建设性、结果导向的关系，在我们防卫关系中，开启沟通管道，并且降低风险。」（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP