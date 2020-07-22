阿拉斯加外海7.8强震后仅有小浪 海啸警报解除

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿22日电） 阿拉斯加半岛外海今天发生规模7.8强震，太平洋海啸警报中心已对震央方圆300公里内的地区发布短暂海啸警报。但最终只出现小海浪，海啸警报便于发出后2小时解除。

法新社报导，海啸警报响起后，当地居民被告知撤离到内陆或地势较高地方。

美国地质调查所（USGS）数据显示，地震发生在格林威治标准时间6时12分（台湾时间下午2时12分），震央在安克拉治（Anchorage）西南方大约800公里处，震源深度28公里。

太平洋海啸警报中心（Pacific Tsunami Warning Center）表示：「根据地震初步参数…距离震央300公里以内的海岸，可能会出现危险的海啸波。」

针对阿拉斯加半岛和阿拉斯加南部的海啸警报后来解除，因为只观测到很小的海浪。

阿拉斯加州警员布里札达（Daniel Blizzard）稍早向当地电视台透露，科迪亚克岛（Kodiak island）的主要城市科迪亚克（Kodiak）响起警报，数千人从地势较低地区撤离。

美国国家海啸警报中心（National Tsunami Warning Center）主任葛瑞德里（James Gridley）对阿拉斯加公共媒体（Alaska Public Media）表示，预计首先会出现海啸的地方是沙角市（Sand Point），但目前只通报「非常小的海浪」。

葛瑞德里还说：「我们预估任何地方都不会出现大浪。」

国家海啸警报中心指出，海啸已经产生，但「不再构成威胁」，当地午夜过后，沙角市测到最大海啸高度比潮汐高24公分。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP