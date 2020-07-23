人类至少3万年前就抵达北美洲　比先前估计早1万5000年

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（法新社巴黎22日电） 科学家今天表示，从墨西哥中部一个洞穴出土的石器工具，是人类至少3万年前就抵达北美洲的强有力证据，这比先前认为早了大约1万5000年。

根据自然（Nature）期刊刊登的2篇研究，这些被挖出来的人工制品包括约1900件石器工具，大部分年代介于3万1000年前至1万2500年前，显示人类占据这一高海拔的奇垮惠特（Chiquihuite）洞穴约2万年时间。

其中一项研究的第一作者、萨卡特卡斯自治大学（Universidad Autonoma de Zacatecas）考古学家阿德林（Ciprian Ardelean）告诉法新社：「我们的研究成果为美洲的人类遗迹提供新证据。」

阿德林提及放射性碳定年法（radiocarbon dating）的结果，估计最古老样本介于3万3000前至3万1000年前。他说：「只有一些人工制品和一些年代来自那个年代范围…但的确存在。」

在出土地点并未找到人类骨头或DNA残迹。

这些在美洲相当特别的石器工具，展露了成熟技术，作者揣测是从其他地方带来的。

直到最近，第一批人类进入美洲的最广获接受情节就是，这批人大约在1万3500年前由今日的俄罗斯跨越陆桥抵达阿拉斯加进入美洲，并从2个巨大冰盖中间的一条走廊南下。（译者：陈家伦/核稿：刘学源）

© 2020 AFP