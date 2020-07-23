多空因素夹击 亚股收盘涨跌互见

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（法新社香港23日综合外电报导）由于投资人对于美国的新一轮激励方案抱以厚望，同时又担忧疫情和美中关系紧张再度升温，亚洲股市今天收盘涨跌互见。

一方面投资人乐观看待一支2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的研发进展，加上各国政府与央行大撒币，持续提供全球股市迫切需要的支撑。

但另一方面，全球各地新确诊病例骤增，一些主要经济体也再度实施限制措施以遏止疫情蔓延，令投资人担忧。

此外，美国司法部21日起诉2名中国骇客后，美国国务院昨天又下令关闭美中两国1979年建交时中国在休士顿设立的第一个总领事馆。专家指出北京势将报复。

不过，金融服务公司AxiCorp分析师殷尼斯（Stephen Innes）认为，只要全球最大两个经济体之间愈演愈烈的政治角力不会造成经济瓦解，双方各种政治纷扰不过是「茶壶里的风暴」。

香港股市今天收盘上涨0.8%，雪梨股市收高0.3%，新加坡股市收涨0.7%，曼谷、吉隆坡、雅加达和孟买也全数收红。

但上海股市收盘下跌0.2%，首尔股市收跌0.6%，台北、威灵顿和马尼拉股市也全数收黑。（译者：曹宇帆/核稿：张正芊）

© 2020 AFP