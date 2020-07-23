女性领袖抗疫表现卓越 欧洲央行总裁点名台湾

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（法新社法兰克福22日电） 欧洲央行总裁拉加德今天表示，包括总统蔡英文在内的全球女性领导人在因应2019 冠状病毒疾病危机方面的表现比男性出色，肯定她们沟通诚实透明，并对疫情表现出认真看待的态度。

欧洲央行总裁拉加德（Christine Lagarde）接受「华盛顿邮报」（The Washington Post）线上专访时表示，女性担任领导人的国家，在政策和沟通上的差异「相当惊人」。

64岁的拉加德表示，以她个人观点来看，女性往往表现得比较好。

身为欧洲央行（European Central Bank）第一位女性总裁的拉加德，特别肯定德国总理梅克尔（Angela Merkel）的表现。

她以梅克尔讲求科学为根据的作法为例，提到德国针对2019冠状病毒疾病（COVID-19）数据和感染率提供「非常诚实且透明」的说明，帮助普罗大众了解配戴口罩、维持社交距离和各种禁足措施的必要性。

拉加德表示，这些说明很快成为一种共通语言和常识，让民众了解这些科学要素。

她还说，台湾、比利时和纽西兰的女性领导人不仅承担坏消息，也肩负提供清楚解释、强而有力建议之责，造就了德国抗疫表现优于其他许多欧洲邻国，台湾和纽西兰则被视为成功抗疫的典范。

相较之下，观察人士注意到，美国总统川普、巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）和英国首相强生（Boris Johnson）等抱持民粹主义的男性领袖，防疫工作则是一塌糊涂。

前法国财政部长出身的拉加德表示，领导阶层就是要「负起责任」和「关怀他人」。她认为，女性领导人「关怀这方面表达得比较好，或许让观察人士和选民觉得比较诚恳」。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP