川普加派联邦干员赴芝加哥等大城 对抗暴力犯罪

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（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普今天宣布，他将加派更多联邦执法人员赴芝加哥等主要城市，以协助遏制枪枝暴力和枪击死亡案件激增。

川普宣布此举前一天，美国第3大城芝加哥甫发生一起飞车枪击案，事发地点在最近死于帮派暴力的男子葬礼上，共有15人中弹受伤。

不过，官员表明，政府不会派遣准军事部队进驻处理群众抗议。美国政府因派遣准军事部队至俄勒冈州波特兰（Portland）处理抗议事件引发严重争议。

法新社报导，川普在白宫指出：「我现在宣布，大举加派联邦执法人员进驻深受暴力犯罪所苦的社区。」在场人士还包括司法部长巴尔（William Barr），以及联邦调查局（FBI）和国土安全部（DHS）首长等。

「我们想要加强执法，而非减弱。」他还说，对这些城市来说，「援助已经上路」。

巴尔表示，更多FBI、司法部法警局（U.S. Marshals Service）、缉毒局（DEA）和司法部菸酒枪炮及爆裂物管理局（ATF）执法人员将进驻芝加哥和新墨西哥州的阿尔伯克基（Albuquerque），以扩大政府推出的「传奇行动」（Operation Legend）。

「传奇行动」是以4岁幼童传奇．塔利弗罗（LeGend Taliferro）的名字命名，他上月29日在密苏里州堪萨斯市（Kansas City）家中睡觉时遭枪杀。

上述单位的200名左右执法人员已获派进驻堪萨斯市，以协助处理当地枪枝暴力。

巴尔指出，约200名执法人员将被派至芝加哥，另30名干员将赴阿尔伯克基。

今年夏季美国许多城市枪击事件增加。根据警方数据，芝加哥今年即发生1640起枪击和414起谋杀事件。

两项数据较去年同期均增加约50%。官员将此归因于2019冠状病毒疾病（COVID-19）危机造成的沮丧和经济困境、帮派对抗加剧与枪枝取得容易。

纽约枪击事件攀升至逾10年高峰，许多其他都会区也正面临类似挑战。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP