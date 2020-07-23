川普炫耀认知测验成绩优异 质疑拜登心智能力

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿23日电） 美国总统川普炫耀认知测验成绩优秀，包括字词记忆挑战等，并称这证明自己心智能力优异，足以领导美国。

「一个人」、「女人」、「男人」、「相机」，以及「电视」等5个单字从川普嘴里反背诵出来，这是川普昨天向福斯电视台（Fox TV）披露备受讨论认知测验中的5字记忆挑战细节。

川普于塔克卡尔森今夜秀（Tucker Carlson Tonight）接受专访时说：「最后一轮问题明显比较困难。」川普在节目上一再质疑竞选对手，即民主党籍拜登（Joe Biden）的心智能力。

川普指出，譬如字词记忆测验先记住那5个单字，不久后，当再度被问起时，重复朗诵出来。10分钟、15分钟，甚至20分钟后，他们会再次要求你背诵出那5个单字。

「当我再度背诵出来时，那些人很惊讶我能准确无误地背诵出那5个单字，并询问我是如何办到。我回答他们，一切在于我有良好记忆力。」

川普在专访中，也向角逐11月总统大选、支持度却大幅领先自己的拜登喊话，要求接受相同测验，因为总觉得拜登「有些不对劲」。

川普说：「（当领导人）你需要生理耐力，你需要心智耐力。我们的脑袋都得很敏锐，不论是中国国家主席习近平、俄罗斯总统蒲亭以及土耳其总统艾尔段，他们的脑袋都很敏锐。」（实习编译：李昕颐）

© 2020 AFP