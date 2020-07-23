新疆人权疑虑延烧 NBA退出当地篮球学院

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（法新社华盛顿22日电） 北京当局对待中国西部新疆地区少数民族的方式，正面临国际间越来越多谴责；如今再传出，美国职篮NBA已和新疆的一所篮球员培训中心切断关系。

根据美国共和党籍联邦参议员布莱克本（Marsha Blackburn）在个人官网上公布的回函，NBA副总裁塔特姆（Mark Tatum）在信中表示：：「NBA已1年多未参与新疆的篮球学院，合作关系已结束。」

这封信是为了回覆布莱克本询问NBA关于他们在新疆的活动，她形容新疆是「世界上人权最差的地区之一」。回函日期标示是21日，由塔特姆署名，并已获一名NBA主管证实是他们发出。

根据人权团体和专家的说法，新疆有超过100万名维吾尔人和其他多为穆斯林的少数民族被关在拘留中心，并接受政治洗脑。

新疆议题以及北京在香港强行实施港区国安法，导致中国正面临来自美国和其他贸易伙伴国越来越大的压力。尤其是港区国安法引发外界担忧，香港享有的公民自由权将遭到剥夺。

NBA在信中还说，休士顿火箭队总经理摩瑞（Daryl Morey）去年10月发表声援香港反送中运动的言论，引发中国电视台停止转播NBA赛事，造成NBA蒙受「重大」损失，估计收入减少「数亿」美元。（译者：廖禹扬/核稿：张正芊）

© 2020 AFP