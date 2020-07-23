研究：全球暗礁海域鲨鱼锐减 部分地区已功能性灭绝

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（法新社东京22日电） 根据今天发布在科学期刊「自然」（Nature）的一份空前调查，全球暗礁海域的鲨鱼数量惊人锐减，在研究的海域中，近20%的地点呈现鲨鱼「功能性灭绝」（functional extict）。

这份调查为期4年，动用1万5000多具远端遥控的所谓「诱饵摄影机」（chum cam），在近60个国家超过370个暗礁海域进行研究，首度全面了解全球哪里还有许多礁鲨活跃，而哪里的礁鲨实际上已灭绝。

这份报告的第一作者、加拿大达尔豪希大学（Dalhousie University）副教授麦克尼尔（Aaron MacNeil）表示，研究的结果令人担忧。

他在记者会上说：「我们原本预期，...地球上每个暗礁海域应该都有鲨鱼出没，结果发现我们调查的海域中，有20%没有任何鲨鱼，这令人非常担心。」

调查显示，在卡达、印度、越南及肯亚等8个国家的暗礁海域，完全找不到鲨鱼。这不代表这些国家的海域没有鲨鱼，但证明当地暗礁海域的鲨鱼数量少得可怜。

麦考涅说：「这些国家就是我们所说，礁鲨...在当地生态系统已失去任何角色，也就是它们已经功能性灭绝。」

研究指出，破坏性的捕鱼活动最可能是礁鲨数量大减罪魁祸首。「使用流刺网和延绳捕鱼，对原本数量相对丰沛的礁鲨带来最大负面影响。」（实习编译：沈�s榕/核稿：张正芊）

© 2020 AFP