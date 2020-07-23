移民盼庇护却遭拘 加拿大法官指美加协议侵犯权利

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（法新社渥太华22日电） 依据加拿大与美国的「安全第3国协议」（STCA），从美国抵达加拿大的移民若要寻求庇护，须折返先向美国申请。但加拿大联邦法院今天裁定，这项协议侵害移民权利，因此无效。

这项颇具争议的协议于2004年签署。根据内容，在正式边境关卡寻求庇护的移民，无论是从美国赴加拿大、或从加拿大赴美，都会被送回出发国，向他们先入境的国家提出庇护申请。

人权团体长期以来批评「安全第3国协议」，寻求庇护的移民也提出质疑，声称目前已无法把总统川普治下的美国视为「安全」。

为了规避协议、确保能在加拿大提出庇护申请，数以万计的移民另辟蹊径，穿越美国纽约州及加拿大魁北克省交界的「罗克森路」（Roxham Road）等非官方边境，进入加拿大。

加拿大联邦法院法官麦唐纳（Ann Marie McDonald）今天裁定，「安全第3国协议」违反「加拿大权利与自由宪章」（Canadian Charter of Rights and Freedoms）；她引述宪章表示：「任何人都有权获得生命、自由及人身安全，这项权利不可被剥夺。」

麦唐纳在裁定书中，提到衣索比亚女性穆斯林移民慕斯特法（Nedira Mustefa）的案例。加拿大当局把她遣回美国后，她在拘留中心被隔离了一周，她说这段经历令她惊恐，留下了创伤。

麦唐纳指出：「为了在行政上遵守协议规定而衍生的拘留风险并不合理，加拿大不能装作没看到发生在慕斯特法女士身上的后果…证据显然说明了，被加拿大官方遣送回美国的人都被拘留，以示惩罚。」

麦唐纳的裁定在6个月内暂不生效，加拿大政府可在这段期间回应，也可提到联邦上诉法院或最高法院裁定。

© 2020 AFP