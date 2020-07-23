阿富汗少女持步枪击毙2暴徒 为父母寻仇

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（法新社加兹尼22日电） 一名阿富汗少女据称击毙两名枪杀她父母的塔利班分子，今天还放话准备好迎战想攻击她的叛乱分子。

阿富汗官员表示，这起骇人攻击发生在本月16日凌晨1时，年约16的古尔（Qamar Gul）和12岁的弟弟当时与父母在阿富汗中部戈尔省（Ghor）的家中熟睡。

一名当地员警表示，约40名塔利班（Taliban）叛乱分子出现在吉里维村（Geriveh）找寻古尔父亲，因为他是村长且支持政府。

塔利班发动突击时，有3名叛军闯进这户人家，把古尔的父母拖出门外。

古尔告诉记者：「塔利班带走我的父母，当我的面射杀他们，开了好多枪，我吓坏了。」

她说，不久后，她在悲愤之下「拿起家里的枪，冲到门口朝他们扫射」。古尔表示父亲有教过她怎么使用AK-47突击步枪。

「我别无选择只好拿起我父亲的枪对他们开枪。」「我射死两人，另有一人受伤。」

「我杀他们是因为他们杀死我的父母，我知道如果我不杀他们，他们下个目标就是我和我弟弟。」

古尔表示她相当悔恨无法跟父母道别。

她说：「我击毙两名塔利班后，我去跟我父母说话，可是他们已经断气了。」「我觉得很伤心，我连最后一次跟他们说话的机会都没有。」

古尔又说：「我不再害怕，我已经准备好再度迎战。」

塔利班发言人证实戈尔省发生攻击事件，但否认有任何成员遭女性击毙。（译者：陈怡君/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP