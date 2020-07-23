非洲5国领袖造访马利 试图调解政治危机

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（法新社马利巴马科23日电） 马利数周以来不时爆发致命示威抗议，要求处境艰困的总统凯塔（Ibrahim Boubacar Keita）辞职。非洲5国领袖今天做出新努力，试图解决马利的政治危机。

法新社报导，塞内加尔、象牙海岸、迦纳、奈及利亚及尼日等国总统今天罕见地联合造访马利，将于首都巴马科（Bamako）与凯塔及反对阵营「6月5日运动」（June 5 Movement）成员见面。

马利是冲突频仍的西非国家，非洲5国领袖造访该国的时机，适逢动荡将马利推向危险边缘之际，国际盟友及邻国亟欲避免马利陷入混乱。

此前，西非经济共同体（ECOWAS）代表曾赴马利进行为期5天的调解任务，这场任务于19日结束，未促成双方和解。西非经济共同体有15个成员国，包括马利在内。

凯塔与要求他下台的「6月5日运动」迄今已陷入对峙僵局数周，本月早些时候双方对峙演成暴力冲突，导致11人丧生。

「6月5日运动」充分利用对于凯塔的公愤。民众认为凯塔无法处理危急的经济、贪污以及圣战士8年来的作乱。

另外，马利人民也对引发争议的国会选举结果感到愤怒，这场选举经长时间延宕后于3月及4月举行，由凯塔所属政党胜选。

© 2020 AFP