马来西亚境内制作影音需政府许可 引发批评风暴

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（法新社吉隆坡23日电） 马来西亚今天表示，在境内制作任何影音都需要许可证，即使像贴在中国短影音平台TikTok的影音也需要许可证，这引发批评风暴。

批评人士指责，这是当局压制异议人士和独立媒体的最新作法，另外有些人开玩笑贴出猫的片段，询问是否需要官方许可。

政府这项宣布是由半岛电视台（Al Jazeera）在马来西亚拍摄纪录片发生争执而引发，纪录片激怒官员，他们声称半岛电视台没有取得必要许可证。

半岛电视台坚持，这个节目不需要许可证。

马来西亚通讯及多媒体部长塞福丁（Saifuddin Abdullah）今天在国会表示，根据现行法律，制作包括社群媒体上各种影音的任何人，都需要官方许可。

观察家表示，如此广泛地执行这种规定是不可能的。反对党指责政府试图利用过时立法扼杀批评。

反对党国会议员黄书琪（Wong Shu Qi）表示：「透过执行这项法律，政府基本上是让拍摄影片在马来西亚成为非法活动。」

「政府会对所有使用TikTok用户采取行动吗？政府会要求每个YouTuber申请许可证吗？」（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

© 2020 AFP