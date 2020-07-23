Nike将裁员调整高层人事 因应疫情加速转型

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（法新社纽约22日电） 全球运动用品供应商耐吉公司（Nike Inc.）今天表示，受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，将裁减各部门人力，同时宣布任命一系列新主管，以加快执行直接面对顾客计画。

Nike没有估计将裁减的人数，但预期「公司各部门将有职位遭裁撤」，将导致2亿5000万到3亿美元（约新台币73亿5426万元到88亿元）一次性费用。

Nike执行长唐纳荷（John Donahoe）说：「今天我们宣布公司有些变革，以让Nike加速转型，把握这波最大的成长机会，扩大我们的领导职位。」

他说：「现在就是趁胜追击的大好时机，拔擢一群经验丰富、又富有才华的领导人，以驱动公司下一阶段成长。」

2019冠状病毒疾病爆发前，实体零售店销量下滑、电子商务平台活动增加，因此，Nike最近几年着重投资升级智慧型手机应用程式与其他科技为主的计画。

不过，在冠状病毒疫情肆虐之下，这些趋势加速发展。Nike说，公司的新结构将更「灵巧」与「扁平化」，提高公司领导团队的效率。

在Nike公布的新人事案中，将任命「乔丹牌」（Jordan Brand）总裁威廉斯（Craig Williams）以及Converse总裁乌泽尔（Scott Uzzell）加入主管领导团队，听命于唐纳荷。（译者：张晓雯/核稿：陈政一）

© 2020 AFP