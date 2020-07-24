伊朗难民作家获庇护 在纽西兰重拾自由

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（法新社威灵顿24日电） 出身伊朗库德族的获奖作家布加尼曾在澳洲管理的拘留营被关6年，去年11月抵达纽西兰重拾自由。纽西兰当局今天表示，已批准布加尼难民身分的申请，他可在纽国无限期停留。

布加尼（Behrouz Boochani）去年11月抵达纽西兰后，曾受邀出席一场文学活动，诉说他过去6年的牢狱生活。他随后向纽西兰当局申请难民身分。

纽西兰移民局（Immigration New Zealand）表示，已核准布加尼的申请，代表他得以无限期停留于纽西兰。

移民局发布简短声明指出：「根据1951年难民地位公约及1967年的议定书，布加尼被承认为难民。」但基于隐私，移民局不愿提供更多细节。

媒体报导，纽西兰当局已于23日告知布加尼这项决定，当天正好是布加尼37岁生日。

布加尼告诉纽西兰新闻网站stuff.co.nz：「很重要的是，现在我对未来比较有确定性，因此我现在感到比较有力量，也感到稳定，可以继续在这里工作。」

布加尼被关在由澳洲管理、位于巴布亚纽几内亚曼奴斯岛（Manus Island）的拘留中心时，他费尽心思透过通讯应用程式WhatsApp写下「除了山脉，别无他友」（No Friend But The Mountains，暂译）这本书。此书曾获澳洲维多利亚文学奖（Victorian Prize for Literature）。

2013年，布加尼搭船抵达澳洲外海，之后被送到巴布亚纽几内亚拘留。澳洲的政策是不让寻求庇护的难民从海上踏上澳洲的土地。（译者：侯姿莹/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP