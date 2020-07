伊朗难民作家获庇护 在纽西兰重拾自由

广告 继续浏览后续

(法新社威灵顿24日电) 出身伊朗库德族的获奖作家布加尼曾在澳洲管理的拘留营被关6年,去年11月抵达纽西兰重拾自由。纽西兰当局今天表示,已批准布加尼难民身分的申请,他可在纽国无限期停留。

布加尼(Behrouz Boochani)去年11月抵达纽西兰后,曾受邀出席一场文学活动,诉说他过去6年的牢狱生活。他随后向纽西兰当局申请难民身分。

纽西兰移民局(Immigration New Zealand)表示,已核准布加尼的申请,代表他得以无限期停留于纽西兰。

移民局发布简短声明指出:「根据1951年难民地位公约及1967年的议定书,布加尼被承认为难民。」但基于隐私,移民局不愿提供更多细节。

媒体报导,纽西兰当局已于23日告知布加尼这项决定,当天正好是布加尼37岁生日。

布加尼告诉纽西兰新闻网站stuff.co.nz:「很重要的是,现在我对未来比较有确定性,因此我现在感到比较有力量,也感到稳定,可以继续在这里工作。」

布加尼被关在由澳洲管理、位于巴布亚纽几内亚曼奴斯岛(Manus Island)的拘留中心时,他费尽心思透过通讯应用程式WhatsApp写下「除了山脉,别无他友」(No Friend But The Mountains,暂译)这本书。此书曾获澳洲维多利亚文学奖(Victorian Prize for Literature)。

2013年,布加尼搭船抵达澳洲外海,之后被送到巴布亚纽几内亚拘留。澳洲的政策是不让寻求庇护的难民从海上踏上澳洲的土地。(译者:侯姿莹/核稿:陈昱婷)

© 2020 AFP