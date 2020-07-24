印度染疫死亡人数破3万 全球第6高

广告 继续浏览后续

（法新社新德里24日电） 印度官方数据今天显示，境内感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）不治人数达3万601 人，已超越法国，单日新增近5万人确诊。

根据法新社统计，印度疫情死亡人数跃居全球第6高，仅次于美国、巴西、英国、墨西哥及义大利；染疫人数近130万，成为全球确诊病例第3高国家。

根据印度卫生部通报的数字，过去24小时新增740人染疫病故，以及4万9310人确诊。

然而，许多专家表示，由于印度筛检率低，因此在这个全球人口数第2高的国家实际染疫人数应更高。

一项由印度政府委托的研究显示，首都新德里近1/4的人已感染新型冠状病毒，此数据几乎是官方公布数字的40倍。

印度总理莫迪（Narendra Modi）政府于3月下旬实施全球最严厉的防疫封锁措施之一，但由于经济前景严峻，因此近几个月来持续放宽封锁规定。

随着班加罗尔（Bangalore），以及比哈省（Bihar ）、西孟加拉（West Bengal）、克什米尔（Kashmir）及坦米尔那都省（Tamil Nadu）部分地区确诊病例激增，地方政府已祭出新的防疫封锁措施。

© 2020 AFP