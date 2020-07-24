夺冠要角苏铎染疫 缺席MLB国民开幕战

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（法新社华盛顿23日电） 美国职棒大联盟MLB国民苏铎（Juan Soto）上季助球队夺下队史首座世界大赛冠军，他因2019冠状病毒疾病筛检呈阳性反应，因此错过今天的开幕战。

MLB原订3月底开打的新球季因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情延宕3个多月，终于在今天展开每队只打60场例行赛（约为原赛程1/3）的「缩水」球季，且为了防疫工作，将不开放球迷进场观战。

寻求卫冕的华盛顿国民总经理黎卓（Mike Rizzo）表示，苏铎就在球队必须在观众席空无一人的情况下迎战纽约洋基，但就在比赛前几个小时，无病徵的苏铎被证实染疫。

21岁的苏铎，上季例行赛出赛150场，542个打数中挥出153支安打，其中有34支全垒打，有110分打点，打击率2成82，他已经准备好迎接他的第3个MLB球季，但却因染疫必须暂离球场。

上季7战4胜制的世界大赛，国民和休士顿太空人打满7场才分出高下，且7场比赛都是由客队获胜，成为史上首次出现的纪录。

在世界大赛的7场比赛间，苏铎打击率3成33，挥出3支全垒打，有7分打点，包括全垒打、得分、安打、保送等几项数据，都是全队表现最突出的球员。

根据MLB的防疫条例，苏铎必须在间隔24小时以上区间，两次检测都成阴性反应，然后才能归队。他回到国民的时间得依筛检结果而定，可能会让他离开几天。

© 2020 AFP