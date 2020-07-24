密谋攻击白宫 美国23岁男子被判刑15年

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（法新社华盛顿23日电） 美国司法部今天说，一名23岁美国男子因密谋以反战车飞弹和其他爆裂物攻击白宫，遭判刑15年。

司法部透过声明表示，乔治亚州卡明市（Cumming）男子塔赫布（Hasher Taheb）当时也打算攻击自由女神像（Statue of Liberty）、华盛顿纪念碑（Washington Monument）、林肯纪念堂（Lincoln Memorial）和华府地区一座犹太会堂。

当地社群提供线报，称当时21岁的塔赫布变得「激进」后，联邦调查局（FBI）随即展开超过1年的调查，并在去年1月16日将他逮捕。

根据原起诉书内容，塔赫布当时试图招募实为FBI卧底探员和线民的人，加入他攻击白宫和其他纪念物和目标的计画。

司法部助理部长德梅斯（John Demers）说：「塔赫布计画对白宫发动恐怖攻击，作为他据称参与圣战的一环。」

起诉书指出，塔赫布告诉联邦调查局消息人士，他想要履行「义务」，期望成为一名「烈士」，原本希望前往伊斯兰国（IS）在中东控制的地区。

但由于塔赫布缺乏护照，他向线民表示最好是在美国本土发动攻击。

© 2020 AFP