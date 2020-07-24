巴西研究报告显示 羟氯奎宁治新型冠状病毒无效

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（法新社里约热内卢24日电） 巴西研究人员今天发布的研究报告显示，羟氯奎宁对2019冠状病毒疾病轻中症患者并无疗效；此消息也直接打脸积极推广使用羟氯奎宁的巴西总统波索纳洛。

这项临床试验于新英格兰医学期刊（New England Journal of Medicine）发表，针对巴西全境55家医院进行测试，单独使用羟氯奎宁（hydroxychloroquine）或将其与抗生素阿奇霉素（Azithromycin）合并用药，是否能改善轻到中症的2019冠状病毒疾病患者病情。

巴西当局自5月起建议国内公卫系统医生，从患者开始出现2019冠状病毒疾病（COVID-19）症状后，使用羟氯奎宁或相关的抗疟疾药物氯奎宁（chloroquine），再加上阿奇霉素来治疗。

然而，一批随机对照试验（RCT）显示，羟氯奎宁不但对2019冠状病毒疾病无效，还可能有具伤害性的副作用。

巴西进行的随机对照试验也得出相同结果。

巴西2019冠状病毒疾病联盟（Coalition COVID-19 Brazil）的医生与研究人员在报告中指出，针对轻度至中度患者单独使用羟氯奎宁或结合阿奇霉素使用，与标准照护相比，在15天内并无改善临床状态。（实习编译：李昕颐/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP