执法人员镇压波特兰示威者 美司法部展开调查

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（法新社洛杉矶23日电） 美国司法部独立督察单位今天宣布，已对联邦执法人员在俄勒冈州波特兰与美国首都华盛顿使用武力事件展开调查。

示威人士在波特兰抗议种族主义与警察暴行时，联邦执法人员每天与抗议者爆发暴力冲突，令国会议员、人权运动人士与民众感到愤怒。

媒体报导，身穿迷彩服的联邦执法人员动用武力，将波特兰街道上的民众抓进无标志车辆后，地方动乱上周转趋激烈，司法部督察长霍洛维兹（Michael Horowitz）说，他的办公室已对此展开调查。

6月1日，在总统川普到华府白宫附近拉法叶广场（Lafayette Square）前的教堂拍照前，警方也驱赶广场上的抗议群众，对此，司法部也启动另一起审查。

美国国土安全部说，内部监察单位也将展开调查。国土安全部执法人员已因在波特兰的行为，遭到各界猛烈批评。

霍洛维兹说，调查人员将「检视司法部与执法单位过去两个月因应华盛顿哥伦比亚特区与俄勒冈州波特兰抗议活动与地方动乱的角色与责任」。

霍洛维兹说：「调查范围将包括检视向司法部执法人员提供的训练与指示，符合适用识别要求、交战规则与法律权限的程度，以及在使用低杀伤力武器、化学剂等武力上，是否遵守司法部政策。」

他说，他的办公室将与国土安全部督察单位联合调查。

© 2020 AFP