民主党女众议员被飙骂脏话 她严厉谴责共和党籍众议员游贺

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（法新社华盛顿23日电） 美国政治新星、民主党籍联邦众议员欧加修-寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez）今天谴责共和党籍众议员游贺，称他在国会大厦阶梯上，对她飙骂性别指涉和歧视的脏话。

30岁的进步派众议员欧加修-寇蒂兹代表纽约市一个选区。她表示，代表佛罗里达州选区的游贺（Ted Yoho）「当着我的面比中指」。

欧加修-寇蒂兹在众议院发表将近10分钟的演说时说：「他骂我恶心，他骂我疯子，他骂我精神错乱。」

她说：「在记者面前，众议员游贺骂我『臭婊子』，我是引述他的话。这就是众议员游贺对一名女性国会议员使用的字眼。」

美国史上最年轻的女性国会议员欧加修-寇蒂兹说，她不期待65岁的游贺向她道歉，但他的不当行为是对女性无礼这种通病的症状。

她说：「我们看到的是，这种事依循一定模式发生。这是对待女性的态度、侮辱他人人格的一种模式。」

欧加修-寇蒂兹是波多黎各裔，但在纽约出生长大。她说，不只共和党党员对她言语不尊重，就连总统川普去年也叫她回去她的国家，暗示她不应该留在美国。

游贺昨天在议场内表示，他基于「与来自纽约的同事有粗率无礼的对话方式」致歉，但否认对她使用「冒犯性的称呼」。（译者：陈昱婷/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP