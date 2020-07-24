法官裁定 川普前私人律师再获准在家监禁

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（法新社纽约23日电） 美国总统川普的前私人律师柯恩因数项罪名正在服刑中，纽约法官认定联邦官员先前把因疫情而暂时获释的柯恩送回监狱是出于报复，今天下令释放，让他在家监禁。

柯恩（Michael Cohen）的案子后续不断，这项裁定是最新转折。他曾夸口能替川普「挡子弹」，之后却让川普卷入罪案。

柯恩承认支付封口费给自称和川普上过床的两名女子之后，因税务诈欺和欺骗国会，于2018年12月被判处3年有期徒刑。

由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行，为免狱中爆发疫情，柯恩今年5月21日暂时获释，改为在家监禁。

但53岁的柯恩因不同意在家监禁条件，于7月9日再度被联邦监狱管理局（Federal Bureau of Prisons）官员送回监狱。

柯恩的律师成功辩解说，柯恩再度入狱是因为他不同意取消出版一本有损川普形象的书。

纽约法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）表示，这种情况违反美国宪法第一修正案，其内容保障人民言论自由，包括透过出版书籍表达意见的自由。

美国媒体报导，赫勒斯坦说：「我裁定，把暂时获释和在家监禁的柯恩先生送回监狱，目的是出于报复。这是报复，因为他想行使第一修正案的权利，出版一本书，讨论关于这本书的一切，或任何他想在社群媒体和其他人讨论的事。」

因此赫勒斯坦下令释放柯恩，让他在24日回到曼哈顿的家，在家监禁。

© 2020 AFP